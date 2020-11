La redevance télé bientôt généralisée à tous les ménages ?

Le 6 Novembre 2020, par Paolo Garoscio

Les nouvelles habitudes de consommation des médias des Français ont conduit, et ce depuis plusieurs années, le gouvernement à se poser la question de la pertinence d’une redevance télé qui ne serait payée que par les ménages disposants d’un téléviseur. Aujourd’hui, via Internet, il est en effet possible de regarder la télévision sur un ordinateur en toute simplicité…



Une réforme de la redevance télé dans les cartons du gouvernement le gouvernement continue de réfléchir à une réforme de la redevance télé, officiellement Contribution à l’audiovisuel public (CAP). Pour la mener à bien, une mission conduite par le député du Bas-Rhin Bruno Studer, également président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée nationale, sera lancée par le ministère de la Culture et celui des Comptes Publics.



L’objectif est de revoir cet impôt pour le généraliser : le gouvernement aimerait que tous les ménages de France payent la CAP, y compris ceux qui n’ont pas de téléviseur ou de box télé. Bruno Studer espère réussir à faire une proposition de loi fin 2021 pour que la réforme entre en vigueur en 2023. Le magazine Capital , le 4 novembre 2020, dévoile quePour la mener à bien, une mission conduite par le député du Bas-Rhin Bruno Studer, également président de la commission des affaires culturelles et de l’éducation à l’Assemblée nationale, sera lancée par le ministère de la Culture et celui des Comptes Publics.L’objectif est de revoir cet impôt pour le généraliser :Bruno Studer espère réussir à faire une proposition de loi fin 2021 pour que la réforme entre en vigueur en 2023.

Plusieurs avantages à une réforme de la redevance télé La réforme, qui entrerait donc en vigueur après la fin de la réforme de la taxe d’habitation, soit une fois que tous les ménages en seront exemptés, présente plusieurs avantages : le premier est, bien évidemment, la lisibilité. Tous les ménages, sans exception, paieraient cette redevance.



Autre avantage, et non des moindres, il serait question d’adosser le paiement de la CAP à l’impôt sur le revenu, notamment du fait de la fin de la taxe d’habitation : une simplification de traitement pour les services de Bercy et la suppression d’une échéance fiscale pour les ménages, échéance qui tombe d’ailleurs un mois avant Noël.



Enfin, la généralisation de la redevance télé pourrait en faire baisser le montant : de 138 euros en 2020, elle tomberait à environ 100 euros.

France | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Marché | Prospective | Industrie immobilière | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"