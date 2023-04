La réformation des fouages de 1426 en Bretagne

J’ai commencé ma recherche par accident sans projet de publier. Pour comprendre un chartrier alors détenu par une main privée, j’ai eu besoin d’établir le texte de la Réformation des Fouages pour l’un des neuf anciens diocèses ou évêchés : la Cornouaille. Or dans ce diocèse, on ne pouvait travailler que sur des copies partielles et tardives. Pour établir l’identité des nobles mentionnés, il a fallu faire appel à une masse considérable de sources auxiliaires, la plupart du temps des parchemins des XIVe et XVe siècles.

Il en a fallu plus de 5000 ou 6000 pour parvenir à un texte offrant des garanties de sécurité suffisantes. Cela fait, je me suis aperçu que je devais prouver ce que j’affirmais et donc fournir des notices biographiques et généalogiques (on dit aussi prosopographiques) des personnages mentionnés. Cela fait, j’ai pensé que je devais faire partager ma découverte à un public large. J’ai voulu en écrire un livre. Le succès m’a conduit à continuer la collection. J’en suis au sixième tome paru, il en reste trois à faire pour terminer : Nantes, Rennes et Dol.

La parution du tome de Cornouaille a été une véritable déflagration parmi les chercheurs universitaires et érudits. Sur les 510 notices familiales que je produisais, l’armorial de Bretagne de référence, l’excellent Nobiliaire et Armorial de Bretagne de Pol Potier de Courcy, n’en connaissait que 240. De même je donnais les écussons de 360 de ces familles alors que le même nobiliaire de Courcy n’en connaissait que 240 aussi. C’était donc un événement qui relançait la recherche nobiliaire et héraldique bretonne.

L’apport héraldique de cet ouvrage intéressait un universitaire qui est aussi l’un des plus éminents chercheurs dans le domaine des armoiries : Michel Pastoureau. Le tome de Cornouaille avait reçu une préface de Jean Kerhervé, professeur d’université spécialiste de l’administration médiévale du duché de Bretagne. Michel Pastoureau accepta de donner une préface au deuxième tome paru en 2003. Depuis lors, M. Pastoureau ayant pris sa retraite, je travaille avec son successeur à l’École Pratique des Hautes Études, Laurent Hablot qui pilote par ailleurs deux initiatives nationales très importantes : l’ARMMA et la base Sigilla.

Chacun des six tomes révèle de nombreuses armoiries grâce à la précision du document qui permet de s’appuyer sur des sources anciennes, des procès-verbaux de prééminences d’église, des travaux d’érudits du XVIIe siècle par exemple. J’en ai même extrait des cartes géographiques héraldiques qui révèlent des règles collectives d’attribution des couleurs et meubles des écus.

Elles reflètent par exemple de véritables bassins sociologiques. Si je prends l’exemple de la partie de l’ancien diocèse de Tréguier incluse entre Morlaix et Lannion, les règles nobiliaires et héraldiques reflètent encore en 1426 l’appartenance ancienne de ce morceau de territoire au Léon plutôt qu’à Tréguier. De la même façon, la partie de l’ancien diocèse de Vannes entre Laïta et Blavet se conduisait encore comme la Cornouaille au XVe siècle, ce qui traduit qu’en l’an 1000 et sans doute au XIIe siècle encore, la Cornouaille allait vers l’est jusqu’au Blavet.

La principale ligne de fracture dans la masse héraldique des milliers d’écussons bretons médiévaux est ouverte par l’usage de la combinaison d’azur et d’or. Pourquoi ? Parce qu’au XIIIe siècle et au début du XIVe, les ducs de Bretagne portaient des armoiries qui se référaient à celles de leurs cousins rois de France : ils arboraient un échiqueté d’or et d’azur avec seulement un franc-canton d’hermines. Ce fait, combiné avec la rareté des hermines héraldiques, conduit à conclure que les règles collectives d’élaboration des armoiries sont fixées avant l’adoption des hermines par les ducs, donc avant 1316.