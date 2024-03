La réforme de la politique agricole commune ne fait pas l’unanimité

Les petits exploitants agricoles, représentant une part significative des bénéficiaires de la Pac, seraient également exemptés de certaines vérifications et sanctions liées aux conditions environnementales.



Cette réorientation stratégique de la politique agricole commune ne fait pas l'unanimité. Des voix s'élèvent, notamment au sein du Parlement européen et des organisations environnementales, pour critiquer ce qu'elles perçoivent comme un affaiblissement des engagements écologiques de l'UE. Martin Haüsling, eurodéputé Vert, et Anu Suono du WWF expriment leur inquiétude quant à l'impact potentiel de ces assouplissements sur la capacité de l'agriculture européenne à s'adapter au changement climatique. Ils dénoncent un démantèlement « électoraliste » de l'architecture verte de la Pac, qui, selon eux, risque de ne pas répondre aux véritables enjeux du secteur, tels que la justice des prix et la durabilité à long terme.



En dépit des critiques, la Commission européenne et Janusz Wojciechowski, commissaire à l'Agriculture, défendent leur approche en arguant que la flexibilité et les incitations seront plus efficaces pour atteindre les objectifs environnementaux que les contraintes et les pénalités. Cette réforme s'accompagne également de mesures visant à protéger les agriculteurs contre les pratiques commerciales déloyales, dans le but de garantir une plus grande équité au sein de la chaîne agro-alimentaire.