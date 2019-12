La réforme des APL reportée à avril 2020

Un report sur demande de la Cnaf

Le report de la réforme sur le calcul des APL fait suite à une demande de la part de la Cnaf d’un énième report : dans un communiqué, la Caisse nationale des Allocations familiales déclarait qu’il lui fallait plus de temps pour refondre le système de calcul et éviter au maximum des couacs dans le versement des Aides personnalisées au logement. Une demande qui a été acceptée par le gouvernement : « il est de ma responsabilité d’assurer à tous les allocataires le juste versement de leurs aides au logement, c’est pourquoi j’ai acté ce décalage d’un trimestre » a déclaré, dans son communiqué, le ministre.



La réforme prévoit en effet de revoir le calcul des APL non plus sur la base des revenus N-2 mais sur la base des revenus quasiment en temps réel, avec une revalorisation tous les trimestres. Pour la Cnaf, au niveau technique, c’est un vrai casse-tête : tout le système doit être refondu.