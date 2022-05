La remise sur l'essence prolongée au-delà du 31 juillet

Ce remplacement n'est cependant pas une surprise. Depuis quelques temps, les membres du gouvernement, dont Bruno Le Maire le ministre de l'Économie, et Barbara Pompili à la Transition écologique, expliquent que l'idée est de substituer la remise de 18 centimes par « une mesure qui serait plus ciblée et qui toucherait plus ceux qui en ont le plus besoin, et notamment par exemple les gros rouleurs », expliquait la ministre, le 5 mai dernier, sur France Info.



Parmi les autres mesures de protection du pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire devrait également être prolongé jusqu'à la fin de l'année. Un chèque alimentaire de 50 à 60 euros pour les ménages les plus modestes est en préparation, tout comme la revalorisation des prestations sociales. Le texte est en tout cas prêt à être présenté, a précisé Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.