La rémunération des patrons en baisse… ou pas

En moyenne, la rémunération des patrons du CAC 40 a connu une chute nominale de 15% en 2022, s'établissant à 6,7 millions d'euros. Ce recul, cependant, est qualifié d'« illusoire » par Jehanne Leroy, directrice de la recherche ESG chez Proxinvest. L'année 2021 avait été marquée par une rémunération exceptionnelle de Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, atteignant 66,7 millions d'euros, une somme inédite depuis 15 ans dans le secteur. En 2022, sa rémunération a été de 19,6 millions d'euros, une baisse significative qui impacte la moyenne globale des dirigeants.



En comparaison avec l'année 2019, jugée plus représentative, la rémunération moyenne des dirigeants du CAC 40 a augmenté de 29%. Cette hausse reflète une tendance plus générale dans le secteur, où les salaires des PDG augmentent de manière plus significative que ceux des employés. Le rapport de Proxinvest inclut toutes les formes de rémunération, dont les avantages en nature et les stock-options, offrant ainsi une vision complète des revenus des dirigeants.