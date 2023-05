La reprise du marché automobile français se confirme en avril

Les chiffres récemment publiés par la Plateforme automobile (PFA) montrent que le marché automobile français poursuit sa reprise. En avril, les immatriculations de voitures particulières neuves ont augmenté de 21,9% par rapport au même mois de l'année précédente : le volume a atteint 132.509 immatriculations. Depuis le début de l'année, les constructeurs automobiles ont enregistré 553.396 nouvelles immatriculations, soit une hausse de 16,7%. Mais malgré cette progression positive, le marché reste loin de son dynamisme d'avant la pandémie.



Les véhicules électriques continuent de gagner en popularité, représentant 13% des ventes en avril et 15% sur les quatre premiers mois de l'année. En incluant les véhicules hybrides, la hausse est de 21% sur le mois d'avril. Les constructeurs français ont tiré leur épingle du jeu, à l'image du géant Stellantis qui enregistre une progression de 5,8% de ses immatriculations en avril (dont 10,6% pour la marque Citroën). Dacia et Renault figurent parmi les marques les plus populaires, avec des hausses respectives de 63,4% et 50,7%.