La revente des cadeaux toujours très prisée après Noël

Autrefois taboue, la revente des cadeaux de Noël est désormais ancrée dans les habitudes de nombreux Français. Cadeau qui fait doublon avec un produit que l'on possède déjà, vêtement de la mauvaise taille, ou tout simplement cadeau non désiré, les raisons sont nombreuses et finalement assez légitimes. Cette année, la flambée de l'inflation et la contraction du pouvoir d'achat s'ajoutent aux raisons pour lesquelles les Français vendent leurs cadeaux en trop dès le lendemain de Noël.



Selon un sondage Kantar pour le compte d'eBay, 17% des Français ont l'intention de revendre leurs cadeaux reçus à Noël cette année. Cela représente un demi-million de cadeaux en plus qui vont être mis en vente sur les sites d'annonces en ligne et d'enchères. La décote sur un produit peut atteindre 15%, si ce dernier est dans un état neuf ou en très bon état. Les produits communs peuvent être vendus 70% moins cher : c'est intéressant non seulement pour l'acheteur, mais aussi le vendeur.