La ristourne à 30 centimes fait baisser les prix de l'essence

Ces baisses prennent en compte la remise à 30 centimes le litre mise en œuvre depuis le 1er septembre. Elle relève la précédente, active depuis le 1er avril, qui se montait à 18 centimes. Mais attention, cette nouvelle ristourne ne durera pas : elle sera en place en septembre et en octobre, puis durant les deux derniers mois de l'année, elle ne sera plus que 10 centimes.



Il est malheureusement à craindre qu'une fois ce cadeau supprimé, les prix de l'essence dans les stations service ne retrouvent un étiage beaucoup plus élevé. Les conséquences de la guerre en Ukraine continuent de peser lourd sur le marché des hydrocarbures, et notamment depuis l'embargo européen sur les produits pétroliers russes.