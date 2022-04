La ristourne sur l'essence pourrait se transformer en chèque

Nul ne sait si Bruno Le Maire sera reconduit à son poste de ministre de l'Économie par Emmanuel Macron, fraichement réélu pour un second mandat à l'Élysée. Mais celui qui reste encore pour quelques temps en poste à Bercy s'est dit favorable à un dispositif plus efficace que la remise de 18 centimes sur le prix du litre d'essence. Cette mesure a été mise en place le 1er avril et doit durer jusqu'au 31 juillet.



Au micro de Franceinfo, le ministre a expliqué que le gouvernement voulait cibler les personnes n'ayant pas d'autre choix que de prendre leur véhicule pour aller travailler, ou parce qu'ils sont de gros rouleurs. « Le problème de la ristourne à 18 centimes, c'est qu'elle profite à tout le monde, quel que soit votre niveau de vie », indique-t-il : les ménages les plus modestes, qui ont vraiment besoin de cette ristourne, tout comme les plus aisés, qui peuvent absorber le choc de la hausse des prix à la pompe.