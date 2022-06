La saison touristique s'annonce bonne en France

La France sera une destination touristique de prédilection pour les voyageurs étrangers, et cette année, ils devraient dépenser beaucoup d'argent. Une étude GfK réalisé pour le compte de Visa indique que les touristes américains dépenseraient en moyenne 7.650 euros durant leur séjour. Une somme conséquente, mais il est vrai que le voyage transatlantique engloutit une partie du budget.



Les touristes allemands dépenseront 2.321 euros, les Britanniques 1.740 euros, quant aux Belges, ils débourseront 1.633 euros. La durée moyenne du séjour sera d'une dizaine de jours environ. Le voyage et l'hébergement représentent près de la moitié du budget (48%). La restauration et les achats plaisir 16% environ, 8% pour les visites culturelles.