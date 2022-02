La situation en Ukraine pourrait propulser le baril de pétrole au-delà des 100 $

Le baril de Brent, qui fait référence en Europe, se rapproche du seuil psychologique des 100 dollars. La forte reprise de l'économie mondiale a fait flamber les cours du pétrole, et la situation entre la Russie et l'Ukraine pourrait encore mettre de l'huile sur le feu. La Russie est le deuxième plus important exportateur de pétrole au monde : des sanctions contre le pays sont en mesure de perturber l'approvisionnement et d'enchérir encore les prix.



Des analystes en sont persuadés : le baril de Brent va dépasser les 100 dollars, et peut-être même atteindre les 130 dollars en cas d'invasion russe en Ukraine. À moins que les États-Unis et l'Europe décident de laisser Vladimir Poutine faire comme il l'entend, mais on n'en prend pas le chemin, plusieurs sanctions ayant d'ores et déjà été annoncées contre le pays.