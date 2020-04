La survie d'Airbus est en jeu, selon son président

Pour ce qui concerne Airbus, l'entreprise fait face à une chute rapide de la trésorerie : « nous sommes confrontés à un déséquilibre important et immédiat entre nos revenus et nos coûts - ou plus précisément entre les rentrées et sorties d’argent ». Et cela peut menacer l'existence même de l'entreprise, selon Guillaume Faury. Le groupe a obtenu des lignes de crédit à hauteur de 15 milliards, mais il lui faut réduire les dépenses et rétablir l'équilibre financier.



L'autre écueil rencontré par Airbus est la difficulté qui pèse sur la charge de travail industrielle : désorganisation de la chaîne d'approvisionnement, report des livraisons aux compagnies. Pour redresser la barre, la direction a obtenu, dans certains cas, que des salariés prennent jusqu'à dix jours de congés d'ici mi-mai ; elle a aussi recours au chômage partiel. Des mesures de plus grande ampleur sont par ailleurs à prévoir pour réduire les coûts. Tout dépendra de la forme et de la durée de la crise.