La taxe GAFA française entre en œuvre en décembre

Amazon, Google, Apple et les autres ont effectivement imposé leurs services durant la crise sanitaire, entre le confinement, le télétravail et l'école à la maison. Ces entreprises tirent également profit de techniques avancées d'optimisation fiscale, ce qui leur permet d'éviter largement l'impôt. Plusieurs États ont décidé de mettre en place une taxe, en donnant mandat à l'OCDE de négocier de meilleures règles mondiales. Ces discussions ont échoué lundi dernier.



L'OCDE espère cependant toujours trouver un terrain d'entente d'ici la mi-2021, car en cas d'échec définitif, l'organisme craint une recrudescence des mesures de représailles bilatérales, « une guerre commerciale », prévient Angel Gurria le secrétaire général. Ce dernier estimait qu'une taxe harmonisée pourrait rapporter 200 milliards de dollars par an, une manne pour des finances publiques mises à mal par les mesures de soutien à l'économie.