La taxe GAFA rapportera plus de 500 millions d'euros en 2022

La taxe sur les grandes entreprises du numérique, qui touche principalement des groupes américains bien connus (Google, Amazon, Facebook, Apple et quelques autres), continue de rapporter de l'argent aux finances publiques. Le projet de budget déposé mercredi 22 septembre par le gouvernement indique que cette « taxe GAFA » devrait représenter 518 millions d'euros l'année prochaine. Une somme en constante augmentation depuis son instauration en 2019.



La taxe a été votée durant l'été 2019. Elle a rapporté 277 millions d'euros durant sa première année, puis 375 millions en 2020 et 358 millions en 2021. Les géants du numérique sont parmi les plus grands gagnants de la pandémie : leur activité, et donc leur chiffre d'affaires, a connu une envolée spectaculaire en raison des mesures de restriction sanitaire. Des millions de Français ont dû s'appuyer sur leurs services, confinés à domicile, que ce soit pour le télétravail, pour l'école à la maison ou pour les loisirs.