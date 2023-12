La taxe foncière, plus chère pour les petits propriétaires

L'explication principale de cette inéquité repose sur la méthode de calcul de la taxe foncière. Cet impôt est évalué à partir de la valeur locative du bien, c'est-à-dire le prix théorique de location. Cependant, cette valeur locative est souvent déconnectée de la valeur de marché actuelle, en particulier pour les biens immobiliers de grande valeur. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, pointe du doigt l'obsolescence des critères établis en 1970 pour évaluer ces valeurs locatives. Ces critères survalorisent les constructions neuves de l'époque et sous-estiment les immeubles anciens situés dans les centres-villes, qui sont aujourd'hui très prisés.



Ce décalage se retrouve aussi dans la politique fiscale des communes. Les zones sans activité économique significative tendent à appliquer des taux de taxe foncière plus élevés sur des bases locatives surévaluées, comparées à des communes plus dynamiques.



Ce déséquilibre fiscal se manifeste clairement dans les grandes agglomérations, notamment en région parisienne. Les propriétaires de biens immobiliers cossus dans les centres-villes, généralement plus aisés, bénéficient à la fois de valeurs locatives et de taux d'imposition plus faibles. À l'inverse, dans les banlieues où se concentrent des propriétaires plus modestes, les charges fiscales sont sensiblement plus élevées. Pierre Moscovici observe que ce phénomène entraîne une charge de taxe foncière pouvant être deux à trois fois supérieure en Seine-Saint-Denis par rapport à Paris.