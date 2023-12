La taxe sur les abris de jardin augmente encore

La taxe d'aménagement sur les abris de jardin, applicable aux structures de plus de 5 m², connaîtra une augmentation de 3,4 % en 2024. Cette hausse, bien que moins marquée que celle de 8 % en 2023 et 7 % en 2022, prolonge une tendance haussière continue depuis plusieurs années. Selon l'Insee, cette augmentation est déterminée en fonction de l'indice de construction, et sera officiellement confirmée par un arrêté à publier dans le Journal officiel le 31 décembre.



Cette année, la taxe atteint des sommets avec des bases forfaitaires record : 1.038 euros pour les résidents en Île-de-France et 916 euros pour les autres régions. Ces montants ne représentent pas la taxe finale à payer, mais servent de base au calcul qui inclut également les taux communaux (entre 1 % et 5 %), départementaux (maximum 2,5 %) et régionaux (1 % en Île-de-France). Par exemple, à Lacanau en Gironde, un abri de jardin de plus de 10 m² pourrait coûter environ 558 euros en taxes, tandis qu'au Touquet dans le Pas-de-Calais, cette taxe pourrait s'élever à 602 euros.