La tendance à la baisse se confirme sur le marché automobile

Du côté des types de moteurs, l'essence couvre désormais 32,6% des ventes de voitures neuves sur les cinq premiers mois de l'année 2024. Les technologies hybrides, combinant hybrides légères, hybrides et hybrides rechargeables, représentent 37,9% des ventes, surpassant ainsi les moteurs à essence. Dans le détail, les hybrides constituent 17,3% des ventes, les hybrides légères 12,5%, et les hybrides rechargeables 8,1%.



La Peugeot 208, aidée par le leasing social au premier trimestre, domine les ventes annuelles avec 44.519 unités écoulées depuis janvier, dépassant la Renault Clio qui atteint 38.925 ventes. Cependant, en mai 2024, la Clio a repris la tête des ventes avec 7 893 immatriculations, devançant la Peugeot 208 de 228 unités. La Dacia Sandero, solide troisième, a atteint 5 776 immatriculations en mai et s'est imposée comme le modèle le plus vendu auprès des particuliers.



Le segment des SUV est dominé par le Peugeot 2008 et le Renault Captur. En mai, le 2008 a séduit 5.573 clients, le plaçant au quatrième rang des immatriculations, tandis que le Captur, avec 4.625 ventes, suit de près. Les effets du leasing électrique continuent de se faire sentir, notamment pour la Renault Twingo et l'Opel Corsa. En mai, la Twingo a enregistré 2.469 immatriculations et la Corsa 2.637. Le Dacia Duster et la Toyota Yaris restent également populaires, avec des ventes respectives de 2.701 et 2.561 unités en mai. La Citroën C3 et la Peugeot 308 poursuivent leur progression, avec des ventes solides malgré une concurrence intense.