La trajectoire fiscale du gouvernement ne changera pas, assure Bruno Le Maire

Au-delà de la politique fiscale, Bruno Le Maire a souligné la nécessité de privilégier la compétitivité des entreprises, le travail, la simplification et la réindustrialisation. L'objectif étant de limiter l'intervention de l'État dans l'économie après les crises sanitaires et la poussée inflationniste. « La crise est derrière nous, les années de reconquête sont à nouveau devant nous, nous reprenons le fil de notre politique économique » a déclaré le ministre, assurant que la trajectoire actuelle avait donné les meilleurs résultats que la France a connus depuis 40 ans.



La visite de Bruno Le Maire en Haute-Savoie était cruciale pour rassurer le monde patronal et les ménages sur la politique économique du gouvernement. Malgré une déception concernant le report de la suppression de la CVAE, le message du ministre était clair : la politique actuelle se poursuivra, avec une attention particulière portée à la compétitivité, au travail et à la réduction des impôts. Une déclaration qui se veut rassurante dans un contexte économique tendu.