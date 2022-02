La très bonne santé des résultats financiers de Renault

Les objectifs financiers du groupe Renault pour 2021 ont été dépassés. C'est la bonne nouvelle du constructeur automobile, qui est parvenu à tirer son épingle du jeu dans un contexte particulièrement compliqué, entre crise sanitaire et pénurie de composants. L'entreprise a engrangé un chiffre d'affaires de 46,2 milliards d'euros, soit 6,3% de plus qu'en 2020. Le résultat net s'établit à 967 millions d'euros.



Mieux encore, la marge opérationnelle est de 3,6%, soit bien davantage que l'objectif du programme « Renaulution » de 3% qui devait être atteint… dans deux ans. Quant au plan d'économies de 2 milliards d'euros, il a lui aussi été réalisé avec de l'avance sur le calendrier initial, d'une année. « Renault Group a largement dépassé ses objectifs financiers 2021 malgré l’impact des pénuries de semi-conducteurs et la hausse du prix des matières premières », se réjouit l'entreprise.