La très bonne santé du marché de la musique en 2021

Le Syndicat observe ainsi une « résistance remarquable » des ventes physiques, avec un rebond de 21% des revenus générés par les CD et vinyles. Avant le déclenchement de la crise sanitaire, ces ventes étaient en baisse de 10%. Les CD en particulier représentent « la deuxième source de chiffre d'affaires du marché », et ils sont « en hausse significative pour la première fois en 20 ans (+10%) ».



Néanmoins, malgré cette bonne santé des supports physiques, ils sont encore très loin de ce qu'ils représentaient avant que la démocratisation d'Internet vienne tout bousculer. Le chiffre d'affaires des CD et vinyles est équivalent à « plus de 50% de son niveau historique de 2002 ». Autre temps, autres mœurs pour une industrie qui a mis des années à s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation.