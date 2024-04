La très mauvaise année 2023 du commerce mondial

Selon les données récemment publiées par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les échanges commerciaux ont reculé de 1,2% en volume en 2023. Plus frappante encore est la baisse de la valeur des échanges, qui a reculé de 5 % pour s'établir à 24.010 milliards de dollars. Cette décroissance s'explique principalement par les répercussions de la guerre en Ukraine et par les tensions commerciales internationales, notamment entre les États-Unis et la Chine.



L'Europe apparaît comme le principal acteur de cette contreperformance. Le continent, qui représente 37 % du commerce mondial, a vu ses importations chuter de 14 %, tandis que ses exportations n'ont augmenté que de 2 %. Cette situation résulte en grande partie des conséquences de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a entraîné une hausse des prix et une baisse de la consommation des biens manufacturés.



Ralph Ossa, chef économiste de l'OMC, souligne l'impact significatif de l'Europe sur le ralentissement global, avec une réduction notable de la croissance des importations et exportations mondiales.