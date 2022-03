La trêve hivernale prend fin en France

Traditionnellement, en France, la trêve hivernale court du 1er novembre au 31 mars : il s’agit des mois les plus froids de l’année et durant lesquels les expulsions administratives et autres décisions visant à punir les ménages en situation d’impayés ne peuvent être prises. Mais depuis deux ans, à cause de la crise sanitaire, le délai avait été rallongé.



En 2020, la trêve hivernale avait commencé comme prévu le 1er novembre 2019 mais s’était prolongée jusqu’au 10 juillet 2020, notamment du fait des divers confinements et autre mesures sanitaires. L’année suivante, rebelote, avec une prolongation jusqu’au 1er juin 2021. Mais élection présidentielle oblige, le gouvernement n’a pas opté pour une troisième année d’exception : la trêve hivernale retrouve ses dates traditionnelles et prend fin le 31 mars 2022.