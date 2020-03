La vente de paracétamol est désormais limitée en France

S'il est l’un des médicaments les plus utilisés en France, largement devant tous les autres antalgiques, le paracétamol est devenu depuis la crise du Covid-19 un médicament essentiel. C’est le seul antalgique et antipyrétique qui soit conseillé en cas de contamination par le coronavirus Covid-19 qui provoque, entre autres, fièvre et courbatures.



Les antalgiques à base d’ibuprofène ou d’aspirine, selon les chercheurs, pourraient augmenter l’infection et la développer. Une information qui a bien été comprise par les Français : ces derniers auraient commencé à faire du stock de paracétamol, disponible en vente libre en pharmacie, dès que les premiers cas de Covid-19 ont été identifiés en France. Et surtout dès lors que le confinement semblait devenir réalité pour le pays.