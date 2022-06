La vente de produits bio a reculé en 2021

Les produits bio français ont pesé pour 80% des ventes en France l’an dernier. Le gros du recul enregistré en 2021 touche les grandes surfaces, où les ventes ont baissé de 250 millions. La principale cause, c’est le recul du nombre de références dans les rayons de la grande distribution, sachant qu’elle représente la moitié des ventes de bio.



Les consommateurs ont reporté leurs achats vers les artisans-commerçants (+5,8%) et la vente directe (+7,9%). Ces résultats ne sont pas si décourageants pour la filière, mais l’année 2022 s’annonce beaucoup plus difficile avec les restrictions sur le pouvoir d’achat : les consommateurs au budget plus fragile risquent de se détourner des produits bio.