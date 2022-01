La voiture la plus produite en France est la Yaris de Toyota

Ni Renault, ni Peugeot : la voiture la plus produite en France n'est autre que la Yaris de Toyota. Le constructeur automobile japonais a installé à Valenciennes une usine d'où sortent des centaines de milliers d'exemplaires de la petite citadine chaque année. En 2021, ce sont 156.464 exemplaires qui ont été assemblées dans le Nord, soit quasiment 10.000 unités de plus que la Peugeot 3008 produite à Sochaux (Doubs). La petite voiture de Stellantis a atteint 147.547 unités l'an dernier.



Le Renault Tango occupe la troisième place du podium (l'utilitaire est assemblé à Maubeuge, dans le Nord). Toyota conserve la première place acquise en 2020, après deux années durant lesquelles Stellantis l'avait dépassé avec la 3008. Toyota a ajouté la Yaris Cross au catalogue de l'usine de Valenciennes en 2021. Il s'agit de la version SUV, produite sur place depuis l'été dernier. Et le succès est au rendez-vous avec près de 50.000 exemplaires. Le véhicule est le 13e véhicule le plus produit en France.