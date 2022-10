La voiture, un objet de luxe qui demande des sacrifices

Comment se passer d'une voiture aujourd'hui ? La réponse à cette question est d'autant plus délicate que les prix ne cessent d'augmenter, qu'il s'agisse du carburant ou tout simplement de l'achat (en neuf ou même d'occasion). Et bien que la voiture soit de plus en plus considérée comme un luxe, c'est un luxe encore jugé « nécessaire » : pour 75% des automobilistes français, il est tout simplement impossible de s'en passer selon l'observatoire Cetelem.



Le sondage, réalisé dans 18 pays, montre que pour plus de 70% des automobilistes, rouler en voiture demande des sacrifices financiers. Pour réaliser des économies, 46% des conducteurs français comparent les prix de l'essence, afin de l'acheter au meilleur prix. 44% optimisent leur trajet afin de limiter la consommation de carburant au strict minimum. Et un tiers laissent la voiture au garage, préférant marcher, prendre le vélo ou la trottinette.