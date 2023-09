La vue se savoure en musique et peut-être que fermer les yeux serait le meilleur moyen d’y parvenir.

La musique est en effet un véhicule irremplaçable pour revivre des images et des moments, les bandes originales de films sont de ce point de vue de merveilleux rappels du plaisir que des images ont pu nous procurer.



Quelques notes d’harmonica d’Ennio Moricone et l’on revoit « il était une fois dans l’Ouest », une trompette de Miles Davis et « un ascenseur pour l’échafaud » s’impose. Certaines musiques, y compris celles de génériques, comme cela a été le cas pour Mission Impossible, Mannix ou Chapeau melon et bottes de cuir font resurgir des souvenirs d’enfance, passé dans lequel nous y replongeons pour notre plus grand plaisir. Le thème « d’amicalement vôtre » créé par John Barry n’a rien perdu de son actualité pour, fermant les yeux, revoir défiler les photos des vies des protagonistes et rejoindre Roland Barthes qui faisait de cette série une de ses préférées.



Comment voir en musique pour savourer au-delà d’un bon moment, un agréable cigare et un délectable breuvage, le tout, les yeux fermés pour se laisser bercer par des notes écoutées, mais aussi les revivre ? L’adagio de Barber vous plongera dans Platoon, les Everly Brothers dans Ghost (peut-être même s’imaginer avec Demi Moore potière), Lalo Schiffrin pour Mission Impossible et tant d’autres, George Delerue vous rappellera le Mépris, Jules et Jim ou l’homme de Rio, Francis Lai vous emmènera dans une Love Story et tant d’autres comme la bande originale d’Autour de Minuit de B. Tavernier. Comment dès lors ne pas se composer sa playlist juste pour ce moment, allumer un cigare, se verser un verre, s’assoir et laisser la musique dérouler devant yeux clos.



Et si vous dégustiez un verre de vin rouge Cuvée Harmonie du Château Beaubois : un délicat Costières de Nîmes Bio issu d’un doux assemblage de syrah, grenache et mourvèdre vieilli douze mois en double barrique et c’est cet élevage qui lui apporte suavité, douceur, complexité en un mot cette harmonie parfaite !



En effet, comment ne pas être séduit par ce délicat breuvage à la robe sombre, au nez subtil et charmeur, à la bouche gourmande, riche, soyeuse, fruitée et ensorceleuse sur des notes de fruits rouges, d’épices, de réglisse et de sous-bois aux tanins discrets.



Un moment de pur bonheur, une véritable gourmandise à savourer les yeux fermés tout en fumant un Partagas D 4 qui s’harmonisera merveilleusement sur le vin de par ses notes épicées et truffées et ses volutes envoutantes…