La zone euro a peut-être passé le pic d'inflation

La situation s'améliore quelque peu concernant l'inflation en zone euro ! Selon Eurostat, la hausse des prix à la consommation s'est établie à 9,2% en décembre sur un an, repassant ainsi largement sous le seuil des 10%. En novembre, l'inflation avait été de 10,1%. C'est le deuxième mois consécutif de recul, puisqu'en octobre, l'inflation a été mesurée à 10,6%. Et les experts sont optimistes : la baisse de l'inflation devrait être sensible en 2023 grâce au recul attendu des prix de l'énergie.



Ce sont effectivement les prix dans le secteur de l'énergie qui ont le plus reculé en décembre : +25,7%, soit 9,2 points de moins qu'en novembre. La chute des tarifs de gros du gaz devrait aider cette composante de l'inflation à dégonfler encore davantage dans les prochains mois. En revanche, les prix des produits de l'alimentation (alcool et tabac compris) ont continué de grimper le mois dernier, de 13,8% contre 13,6% en novembre.