Lady Di du jazz

Helen Merrill quelques années auparavant avait, elle aussi, joué de sa plastique « Marylin Monroe » pour séduire autant l’auditeur que le spectateur. Diana Krall s’impose dans le même registre avec un petit côté « mon physique ne doit pas vous distraire » qui rend l’écoute de ses albums encore plus agréable.



Diana Krall pianiste et chanteuse (accessoirement elle est aussi l’épouse d’Elvis Costello) de jazz est reconnue pour sa voix soul et émotive et sa capacité à mélanger harmonieusement le jazz, la pop et la musique classique. Depuis la sortie de son premier album, « Stepping Out », en 1993, qui mettait en valeur ses talents de pianiste et son style vocal unique Diana Krall s’est imposée comme incontournable comme voix féminine du jazz contemporain.



Au cours des années suivantes, Krall a sorti une série d’albums à succès, dont « All for You » (1996), « Love Scenes » (1997) et « When I Look in Your Eyes » (1999), mais aussi le superbe « Glad Rag Doll » (2012) ou le plus commercial « Love is here to stay » en duo avec Tony Bennett de 2018. Il est vrai qu’au début des années 2000, Krall a commencé à se diversifier et à explorer d’autres genres musicaux. Son album « The Look of Love » (2001) est fortement influencé par la pop et comprend des reprises de chansons de Burt Bacharach, Elvis Costello et Paul McCartney. Cette polyvalence de Krall en tant qu’artiste a été poursuivie avec son album, « The Girl in the Other Room » (2004), qui était fortement influencé par le rock et le blues. L’album contient plusieurs chansons originales écrites par Krall et Elvis Costello.



Diana Krall vient régulièrement en France, l’Olympia l’a accueilli à de nombreuses reprises, et ses concerts rejoignent en émotion ceux de Mélody Gardot par sa capacité être proche de son public. D’ailleurs les 23 et 24 mai prochain Diana Krall y sera de nouveau. On ne peut que vous encourager à aller partager un moment avec elle. En 2015 son concert avait laissé une grande place à l’improvisation et pendant deux heures nous fûmes bercés par une voix aussi sensuelle que son interprète. Après ce concert ayant eu la chance de diner (pas seul) en sa compagnie je lui faisais part de mon admiration ce qu’elle a parfaitement compris me disant « close your eyes to listen my voice » pour s’assurer que rien ne vienne me distraire.



Alors quand je rentre le soir, que je veux m’extraire d’un monde qui ne brille pas toujours par sa douceur, je pose un disque de cette Lady Di, avec une prédilection pour Glad Rag Doll, je regarde la pochette, je soupire, je me prépare un délicat Flor de Selva Robusto Maduro , un module puissant et dense sur des notes de caramel, de café , de bois aussi et je me sers un subtil Champagne :Inspirations 2015 élaboré par Jocelyne Legouge Copin, je contemple son cordon de bulles fines et joyeuses qui festoient dans le verre et je laisse mon esprit virevolter et s’encanailler… Tel un clin d’œil au Chardonnay et au Pinot Noir qui s’entendent à merveille au sein de cette bouteille !



Et oui comment ne pas rêver et se laisser inspirer par cette merveilleuse Cuvée au nom prédestiné, à la robe charmeuse, au nez enjôleur sur des notes de fruits confits, d’agrumes, de noisette et de brioche et à la bouche charnue, voluptueuse, riche et sensuelle sur des fruits à chair blanche le tout sur une belle minéralité et fraicheur .

Une émotion intense et tout simplement inspirante…