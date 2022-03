Lafon : une histoire de famille…

Le vignoble, un écosystème en soi… dans le plus grand respect de notre Biodiversité et de notre Terroir.



L’Inclassable, la Biodiversité en bouteille… par respect pour notre terroir et pour les Consommateurs



« N’ayons pas peur de changer les codes de notre classicisme désuet. Aujourd’hui les consommateurs demandent simplement un retour aux sources, où la Nature, enfin, est véritablement prise en compte. Je crois faire partie de ce monde et j’ai toute ma vie essayé d’y apporter ma contribution. Combien d’hommes aujourd’hui ont oublié, ont même renié la nature en voulant diriger eux-mêmes son évolution.



Alors avec mon modeste savoir-faire, depuis cinquante ans, j’essaie de l’écouter, de la comprendre et surtout de travailler pour elle et avec elle, simplement. Le vin, que je vous présente, sera un retour aux sources, un arrêt sur image pour les personnes qui vont le découvrir. Faisons fi des copeaux copulant dans nos vins transformant les goûts de nos terroirs, fi des vins technologiques, des tanins, des levures aromatiques, des concentrateurs, des flashs pasteurisations, des désherbants chimiques qui asphyxient nos terroirs, des pesticides nocifs pour la santé humaine et autres produits qui rendent dépendantes nos vignes devenant incapables de se défendre toute seule.



Que cherchons-nous ? Où allons-nous ?

Alors pardon, mais je sors du rang et je veux avec cette bouteille dire, ça suffit !; Je vous présente sur cette étiquette toute cette vie que j’aime passionnément, toute cette intelligence naturelle que j’ai comprise et prise au service de mon terroir et qui me comble et me ravit chaque jour. Moi, simplement je lui fournis le gîte et le couvert. Venez au printemps écouter dans mes vignes ce monde incroyable, venez redécouvrir la vie et la beauté de ce monde minuscule qui depuis des millénaires, travaille sans relâche pour que nous puissions tous continuer à vivre. Et tout ce monde qui m’est indispensable, il faudrait encore que je le cache, avec une étiquette formatée sans âme, sans vie, avec un dessin de château stylisé, se fondant parmi des centaines de bouteilles sur un étal froid, qui voit défiler un monde pressé, blasé et triste, qui n’attend pourtant qu’un signe, qu’un message d’espoir pour retrouver l’envie de se battre pour un monde meilleur. Alors, osons, et retrouvons le meilleur pour oublier le pire !



Notre vin n’est pas forcément le meilleur ni le moins cher. Mais je peux vous assurer qu’il est le plus nature du Médoc ! »

Rémy Fauchey