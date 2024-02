Le « ciné-tourisme », nouveau moteur économique pour les villes françaises

Le cinéma et les séries télévisées se révèlent être des vecteurs puissants de promotion touristique. Selon une étude de l'IFOP pour le CNC, 80% des touristes étrangers ayant visité Paris en 2023 ont été inspirés par une production cinématographique ou télévisuelle française. La série « Emily in Paris » s'illustre notamment comme une vitrine exceptionnelle pour la capitale, suscitant un intérêt croissant pour la France.



Le phénomène du ciné-tourisme s'impose désormais comme un critère prépondérant dans le choix des destinations de voyage, rivalisant avec l'influence des réseaux sociaux.



La ville de Dunkerque offre un cas d'étude avec le film « Dunkerque » de Christopher Nolan, qui a engendré des retombées économiques estimées à neuf millions d'euros pour la localité. La mise en avant de la ville dans le titre du film, à la demande de la municipalité, a favorisé une dynamique économique locale, incluant visites guidées et créations d'expositions. De même, la série de téléfilms « Meurtres à... » illustre comment les régions françaises saisissent l'opportunité de se promouvoir en accueillant et en finançant ces productions.