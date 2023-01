À partir du mois de mars et pendant trois mois, les consommateurs devraient être en mesure de trouver dans leur supermarché un « panier anti-inflation ». Sur Europe 1, Olivia Grégoire a annoncé qu'il contiendra « une petite cinquantaine de produits du quotidien qui correspondrait aux besoins d'une famille avec enfants ». Le panier contenait jusqu'à présent une vingtaine de références. La ministre chargée du Commerce souhaite qu'il y ait des produits de qualité, des produits frais et bio, de la viande, des produits laitiers.



Pour résumer, pas question que ce panier contienne uniquement des produits petits prix, « mais un panier du quotidien », martèle la ministre. Le gouvernement ne décidera pas des références, la tâche incombe aux distributeurs. « Et si les prix sont bas, ce n'est pas sur le dos de nos agriculteurs ou de nos producteurs qu'il faut que ces marges soient trouvées », ajoute Olivia Grégoire.