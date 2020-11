Le Black Friday aura bien lieu en France malgré le confinement

Une idée avait flotté dans l'air, celle d'annuler le Black Friday du 27 novembre et de le reporter de quelques jours, à savoir le 4 décembre juste avant la Saint-Nicolas. Les commerces pourraient être ouverts à cette date, en échange d'un protocole sanitaire renforcé. Parmi les partisans de cette initiative, le groupe Fnac-Darty. Mais là encore, la volonté ferme d'Amazon de maintenir le Black Friday à la date habituelle n'a pas permis d'aller au bout de cette idée.



En revanche, la débauche commerciale du Black Friday ne sera pas de mise, du moins chez les commerçants qui seront obligés de s'arranger en mode « click & collect » et aussi sur les autres grandes plateformes en ligne. Chez Cdiscount, la fête sera « allégée ». Et il est possible qu'au Black Friday s'ajoute une seconde initiative commerciale visant à saluer la réouverture des magasins.