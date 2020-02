Le Club Med recrute 1 000 personnes

Le spécialiste du tourisme déploie jusqu’en avril une vaste campagne de recrutement pour trouver 1 000 personnes. Le Club Med précise que la moitié de ces postes concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration. « Les professionnels de la petite enfance et de la famille sont également très recherchés puisqu’ils représentent 30% des recrutements pour cette campagne de printemps ». Plus de 120 métiers sont concernés par ces offres. Ces nouvelles recrues iront renforcer les équipes d’une quarantaine de « resorts » situés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, en campagne, en montagne ou proche de la mer.



Le Club Med donne comme exemple 165 postes pour ses bars et ses restaurants, 145 postes pour travailler en cuisine, 55 postes dans la santé et la beauté, ou encore 45 postes dans le domaine sportif. La campagne de recrutement visera les professionnels de ces secteurs, qui subissent de sérieuses pénuries de main d’œuvre. L’entreprise devra donc se montrer généreuse pour attirer les talents (elle ne précise pas les conditions d’embauche).