Le Conseil constitutionnel valide le malus au poids

Le Conseil constitutionnel ne s'oppose pas au malus au poids, une mesure qui va alourdir la facture d'un véhicule à partir de 1.800 kg. Pour les Sages, le principe d'une telle taxe ne contrevient pas au principe d'égalité devant la loi, « ni [à] aucune autre exigence constitutionnelle ». Elle est donc conforme à la Constitution, au grand dam des constructeurs automobiles qui devront la répercuter auprès de leurs clients, et des députés et des sénateurs qui avaient estimé que le malus au poids menaçait l'égalité devant la loi et devant les charges publiques.



Cette nouvelle taxe, qui s'ajoute à celle pesant sur l'émission de CO2, a été inscrite au sein du projet de loi de finances 2021, mais elle n'entrera en vigueur qu'au 1er janvier 2022. Pour les requérants, ce malus pouvait avoir des allures confiscatoires, les taxes représentant une part de plus en plus importante dans le prix du véhicule. Mais l'argument a été retoqué par le Conseil constitutionnel, soulignant qu'il ne saurait être « utilement soutenu » qu'une taxe ne portant que sur l'achat de certains véhicules de tourisme par un particulier « présente un caractère confiscatoire ».