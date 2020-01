Le Coronavirus fait chuter la Bourse

La crise sanitaire commence sérieusement à inquiéter les marchés où les indices ont subi de fortes baisses. Le CAC40 a terminé la journée du lundi 27 janvier 2020 en baisse de 2,68%, chutant ainsi sous les 5.900 points et effaçant l’ensemble des gains enregistrés depuis le début de l’année 2020. Et la tendance est la même partout ailleurs.



La plus forte baisse a touché l’indice allemand DAX à Francfort : 2,74 %. Le Nikkei japonais termine la journée avec une perte de 2,03%, le FTSE100 de Londres baisse de 2,29%, tandis que les indices Euro STOXX 50 et STOXX 600 enregistrent des baisses de 2,68% et 2,26% respectivement. En somme, la panique semble se concrétiser alors que le nombre de décès liés au virus a dépassé le seuil symbolique de 100 le 28 janvier 2020 et que le nombre de cas confirmés est désormais supérieur à 4.000.