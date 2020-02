Le Coronavirus fait chuter le pétrole, l’Opep s’inquiète

Alors qu’une réunion de l’Opep et de ses partenaires, en particulier la Russie, était prévue pour la première semaine du mois de mars 2020, l’AFP dévoile dimanche 2 février 2020 que les pays producteurs ont prévu une réunion de crise à Vienne les 4 et 5 février 2020. Objectif de la manœuvre : trouver des solutions pour réduire le plus possible la chute du cours du pétrole sur les marchés.



L’Opep dispose de plusieurs leviers pour ce faire dont le principal est la réduction de la production quotidienne de pétrole afin de réduire la quantité de brut disponible et donc artificiellement faire grimper les prix en Bourse. Mais pour qu’une telle méthode soit efficace, il faut que l’ensemble des pays membres du cartel de l’or noir soient d’accord sur les quantités à produire.