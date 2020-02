Le Coronavirus perturbe le salon du mobile de Barcelone

C’est la première annulation pour l’édition 2020 de Mobile World Congress (MWC) de Barcelone qui ouvrira ses portes du 24 au 27 février 2020. Le sud-coréen LG ne sera pas présent. L’entreprise occupe pourtant généralement un des stands les plus importants du salon, son absence risque donc d’avoir des conséquences sur la fréquentation mais également sur l’organisation de l’événement.



LG ne cache pas la raison qui l’a poussée à annuler sa venue : le coronavirus. L’entreprise met en avant « la sécurité de ses employés, partenaires et clients » auxquels elle veut éviter des voyages internationaux. Une manière d’éviter que ses employés soient contaminés et qu’ils ramènent ensuite le virus dans le pays qui recense déjà 24 cas confirmés de contamination.