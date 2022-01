Le FMI demande au Salvador d'abandonner le Bitcoin comme monnaie légale

Le Bitcoin comme monnaie légale, le FMI n'en veut pas. Depuis le 7 septembre 2021, le Salvador est le seul pays au monde à avoir fait de l'actif numérique décentralisée une monnaie légale, au côté du dollar américain qui a remplacé la devise officielle il y a une vingtaine d'années. Un changement réalisé à un moment où le cours du Bitcoin caracolait à la hausse… En quelques jours, la cryptomonnaie a perdu plus d'un tiers de sa valeur.



C'est la crainte du Fonds monétaire international : le Bitcoin présente des risques importants pour la stabilité financière, l'intégrité financière et la protection des consommateurs. C'est pourquoi l'organisation basée à Washington demande au Salvador de faire machine arrière et de renoncer au Bitcoin en tant que monnaie légale. C'est aussi un message envoyé à l'ensemble des pays qui peuvent regarder les cryptomonnaies avec intérêt.