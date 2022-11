L’efficacité des mesures prises par l’exécutif est indéniable : elle est facilement identifiable dans le taux d’inflation en France, inférieur à 6,5% et parmi les plus bas de l’ensemble de la zone euro. Mais en 2023, ça pourrait changer : fin définitive de la ristourne sur les carburants, bouclier tarifaire sur l’énergie moins protecteur… les augmentations s’annoncent légion.



De quoi permettre à Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, de se défendre face à l’attaque du FMI. « Nous avons arrêté le quoi qu’il en coûte », a déclaré le ministre sur BFMTV lundi 21 novembre 2022 dans l’après-midi. Et il annonce : « le ciblage sera la règle en matière d’aides de l’État en 2023 ».