Le Livret A confirme sa popularité en avril

Le Livret A confirme son statut de placement préféré des Français. En pleine période de confinement et d'incertitudes, les épargnants se sont tournés vers le Livret A dont la collecte nette (les dépôts moins les retraits) a atteint 5,47 milliards d'euros le mois dernier, selon les chiffres de la Caisse des dépôts et consignations. Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a lui aussi bénéficié des faveurs des épargnants, avec une collecte nette de 1,93 milliard d'euros. Les deux placements atteignent la somme de 428,3 milliards d'euros en tout, dont 312 milliards pour le seul Livret A.



Ce niveau de collecte nette annonce une année 2020 exceptionnelle, avec des mois de janvier, février et mars bien chargés eux aussi. Depuis le début de l'année, le Livret A a collecté un total de 13,47 milliards d'euros. C'est davantage qu'en 2019 ! 2020 est bien parti pour faire aussi bien, et peut-être plus, qu'en 2013. Durant les quatre premiers mois de cette année, la collecte nette avait atteint 14,59 milliards, avec un mois de janvier exceptionnel : 8,21 milliards.