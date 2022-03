Le Livret A fait le plein depuis le début de l'année

Une fois encore, le Livret A confirme son statut de placement préféré des Français, surtout lorsque le contexte est difficile. En janvier, la collecte nette (c'est-à-dire les dépôts moins les retraits) s'élevait à 6,25 milliards d'euros. Pour le mois de février, cette collecte nette s'établit à 2,94 milliards d'euros, selon le bilan de la Caisse des dépôts. En y ajoutant les résultats du Livret de développement durable et solidaire (LDDS), la collecte pour février atteint 3,48 milliards.



Sur les deux premiers mois de l'année, en cumulant Livret A et LDDS, la collecte nette sur ces deux placements est de 10,28 milliards : elle s'approche donc du niveau enregistré en janvier et février 2021, qui était de 10,96 milliards d'euros. Cette collecte nette est également supérieure à celle d'avant la crise sanitaire : 7,13 milliards en 2019, et 6,08 milliards en 2020. Les encours sur le Livret A sont de 479,9 milliards d'euros, pour 325,2 milliards pour le LDDS.