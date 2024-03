Le Livret A retrouve de l'attrait face à l'inflation

Le Livret A, avec ses 55 millions de bénéficiaires, constitue le pilier de l'épargne en France. Durant les trois dernières années, son rendement a pâti face à une inflation galopante, rendant le placement moins séduisant. Toutefois, un changement de cap s'observe depuis le début de l'année, marqué par une inflation en baisse et un taux de rémunération du Livret A maintenant fixé à 3 % jusqu'en 2025, une décision annoncée par Bruno Le Maire. Cette mesure vise à stabiliser l'économie tout en soutenant la construction de logements et le développement des petites entreprises.



Pour la première fois depuis plus de trois ans, le Livret A affiche un rendement réel positif. Avec une inflation reculant à 2,9 % en février, le placement préféré des Français redevient profitable, avec un taux d'intérêt annuel de 3 %. Cette inversion de tendance offre une lueur d'espoir pour les épargnants, qui peuvent désormais envisager un gain, bien que modeste. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne, illustre cette évolution par un calcul simple : pour un Livret A moyen de 6.500 euros, le gain réel attendu en 2024 pourrait s'élever à 32,50 euros, après ajustement de l'inflation.