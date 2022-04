Le Livret A va-t-il augmenter en mai 2022 ?

La date de publication des données de l’Insee tombe toutefois mal : deux jours après le 15 avril 2022, soit le 17, se déroule le second tour de l’élection présidentielle. Les deux candidats risquent donc de devoir se positionner concernant une hausse, ou non, du taux d’intérêt, ce qui pourrait influencer l’issue de l’élection.



D’autant plus que l’avis de la Banque de France n’est que consultatif : le gouvernement peut choisir de le suivre ou non, voire même d’aller totalement à l’encontre de ce dernier. Et ce n’est pas tout : la loi prévoit la possibilité d’une revalorisation du Livret A, à la hausse ou à la baisse, le 1er août, soit quelques mois plus tard seulement et après les résultats définitifs de l’élection.