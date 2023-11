Le Livret d'Épargne Populaire (LEP) fait de plus en plus d'adeptes

Cette montée en flèche de la popularité du LEP est également illustrée par le fait que, pour la première fois, la collecte nette du LEP en septembre a surpassé celle du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) réunis. Depuis le début de l'année 2023, le LEP a collecté 11,1 milliards d'euros, soit plus que durant toute l'année 2022.



Le taux de détention du LEP est le plus élevé parmi les troisième et quatrième déciles de la population. Près de la moitié des titulaires (47 %) ont atteint ou dépassé le plafond fixé précédemment à 7.700 euros. Sur le plan de la répartition par genre, 61,7 % des détenteurs de LEP sont des femmes. Les retraités, quant à eux, sont également bien représentés parmi les détenteurs de LEP, avec 38,7 % des titulaires âgés de plus de 65 ans.