Le Medef a un nouveau patron

Patrick Martin a été élu à la présidence du Medef avec un taux de participation de plus de 90%, signe de l'engagement des grands électeurs de l'organisation. Le dirigeant, qui était le numéro deux de l'organisation patronale avant son élection, a réussi à rassembler autour de lui la grande majorité des fédérations professionnelles et des territoires. Il était donc vu comme le favori face à sa rivale, Dominique Carlac'h, vice-présidente de l'équipe sortante.



Dans son premier discours en tant que président, Patrick Martin a souligné que sa mission principale sera d'établir un dialogue avec les syndicats et les organisations patronales pour concilier le climat et la croissance, un défi majeur pour la France dans les années à venir. Cette réconciliation devrait permettre au pays de définir sa voie alors qu'elle se cherche souvent de manière tumultueuse et fracturée.