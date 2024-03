Le Medef craint les mesures d’économies du gouvernement

Patrick Martin a partagé ses appréhensions dans une interview accordée à La Tribune Dimanche, où il met en lumière le risque potentiel que représente la remise en question par le ministère de l'Économie et des Finances des aides dédiées aux entreprises.



Cette inquiétude survient alors que le gouvernement a annoncé la nécessité de réaliser des économies significatives dans les budgets de l'État et de la Sécurité sociale, s'élevant à « au moins 20 milliards d'euros » pour 2025. Ces mesures sont justifiées par une révision à la baisse des prévisions de croissance pour l'année 2024 et par la volonté de répondre aux attentes des finances publiques de 2023.



Le président du Medef souligne l'importance cruciale de l'investissement dans des secteurs clés tels que l'intelligence artificielle et la transition écologique pour assurer la compétitivité de la France. Il évoque le modèle américain, où d'importants investissements dans l'économie attirent les entreprises européennes, suggérant une voie à suivre pour la France afin de ne pas décrocher dans la course à l'innovation globale.