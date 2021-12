Le Nutella va-t-il subir une pénurie ?

La lire turque subit depuis de nombreux mois une inquiétante chute de son cours vis-à-vis du dollar. En fait, la monnaie du pays a perdu la moitié de sa valeur par rapport à la devise américaine cette année. C'est la conséquence de la politique économique imposée par Recep Tayyip Erdoğan, le président turc, qui entend ainsi relancer les exportations du pays. Seul problème, une lire aussi bas enchérit aussi les importations.



Les producteurs de noisettes sont aux abois : ils n'ont plus les moyens d'importer de l'étranger les engrais et la matière première nécessaire à la culture des noisettes dont la Turquie est le premier producteur mondial (70% du total des récoltes dans le monde). Les exploitants préfèrent abandonner les fruits à coques pour des emplois plus rémunérateurs.