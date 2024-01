Le Nutri-Score évolue pour mieux évaluer la qualité nutritionnelle

Cette révision du Nutri-Score a des implications considérables tant pour les consommateurs que pour les producteurs alimentaires. Les consommateurs bénéficieront d'une information plus précise et actuelle sur la qualité nutritionnelle des produits, favorisant des choix alimentaires plus sains. Par exemple, les céréales à forte teneur en sucre, souvent consommées au petit-déjeuner, verront leur note passer de A à C, tandis que les laits végétaux seront moins bien notés que les laits écrémés ou demi-écrémés.



D'un autre côté, cette réforme pourrait inciter certains fabricants à ne plus afficher le Nutri-Score sur leurs produits, en particulier si ceux-ci sont pénalisés par le nouvel algorithme. La marque Bjorg, par exemple, a déjà retiré le Nutri-Score de ses emballages, le remplaçant par le « Planet-Score ». Ce changement pourrait donc affecter la présence et la visibilité du Nutri-Score sur les produits alimentaires.